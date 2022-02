Toni recorda o trabalho de Jaime Graça: «Foi o grande mentor da formação do Benfica»

A glória do Benfica Toni elogiou a importância que Jaime Graça teve para o Benfica não só como jogador, mas também anos mais tarde, como coordenador. "Foi o mentor da formação do Benfica. Teve acompanhamento que teve e não se podem esquecer homens como o Nené e o Bastos Lopes. O grande mentor é o Jaime Graça", referiu numa reportagem da BTV precisamente sobre Jaime Graça.Toni lembrou ainda duas histórias com o ex-jogador, a primeira delas como adversário. "O meu primeiro jogo na 1ª divisão foi em Setúbal. Estava um dia de muita chuva e o campo estava encharcado. O capitão Mário Wilson chamou-me para o lado dele. Perguntou-me se eu conhecia o Jaime Graça. Eu disse que só o conhecia dos cromos e dos jogos da Seleção. A minha história foi tentar marcar o Jaime Graça", recordou.Já como colegas no Benfica, Toni acabou por ser titular num jogo devido a um azar de Jaime Graça. "Foi um dos companheiros que melhor compreendia o jogo. Essa melhor compreensão levou-o a ser um dos médios mais inteligentes que conheci. Lembro-me de uma situação de um jogo. Não havia auto-estrada, ele vinha sempre no BMW, desde Setúbal para a Luz. Eu não ia jogar a titular. Quem ia jogar era o Jaime Graça. Devido a um acidente que ele teve, acabei por fazer esse jogo e as coisas correram bem do ponto de vista desportivo. Ele não teve mal maior, a não ser o susto", descreveu.Também o ex-jogador Nené recorda-o com saudade. "Ele encaixou-se muito bem no plantel do Benfica. Parecia que não era nada com ele. Sabia muito bem onde estava em campo e ajudava os colegas a fazer golos", salientou, enquanto Bastos Lopes recorda a ajuda que teve do colega. "Ele queria que eu rececionasse melhor e tivesse melhor passe. Falava em inglês. Dizia ‘come on, pass to me’. La eu ia a correr e passava. Fazíamos quatro, cinco, seis vezes", contou.