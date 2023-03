Toni: «Rui Costa tem sido uma agradável surpresa»

O Benfica segue embalado tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, num cenário que deixa Toni, figura incontornável da história dos encarnados, bastante satisfeito. À margem do fórum da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, o antigo jogador e treinador deixou bastantes elogios a Rui Costa, atual presidente das águias."Há um ciclo que se abre no futebol português, pode ser o momento de mais pessoas que estiveram no futebol como praticantes entrarem como dirigentes. Não só por serem antigos jogadores, mas sim porque têm capacidade para estarem à frente de um clube. O Rui Costa tem sido uma agradável surpresa, penso que as suas palavras têm sido no sentido de apelar à união", começou por referir.Toni abordou ainda o facto de o Benfica seguir com uma vantagem confortável em relação ao FC Porto, mais próximo perseguidor na luta pelo título: "Há uma almofada de dez pontos a nove jornadas do fim, mas será um erro se os jogadores caírem na tentação de achar que o título já está entregue. Que os adeptos, fruto das emoções, possam pensar nisso é uma coisa, mas a equipa é outra. O discurso do treinador do Benfica tem sido equilibrado e moderado em relação ao que ainda falta fazer. O início do campeonato e da 2ª volta parecia mais favorável para o Benfica, os nove jogos que faltam terão um grau de dificuldade maior. Há FC Porto, Sp. Braga, Sporting e outras equipas que têm sempre influência na decisão final do título. O foco dos jogadores do Benfica será sempre no jogo seguinte, sendo que é preciso olhar também para a Liga dos Campeões. No entanto, o Benfica tem jogado um bom futebol e há motivos para acreditar que o campeonato está bem encaminhado. Antes de jogar em Alvalade, o Benfica tem dois jogos em casa com os adversários mais próximos, o FC Porto e o Sp. Braga. Penso que esse jogo com o FC Porto pode fazer com que a questão fique arrumada em relação ao FC Porto, ainda que o Benfica possa ganhar ou perder. Para além disso, esse jogo antecede a partida com o Inter e o Benfica joga aí uma cartada importante para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões, é uma eliminatória 50/50".