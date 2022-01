Toni sobre o filho António Oliveira: «É o regresso ao clube de coração com funções de grande responsabilidade»

Toni mostrou-se satisfeito por ver António Oliveira rumar à equipa B do Benfica como treinador principal. Em declarações a Record, a glória encarnada elogiou a competência e o profissionalismo do filho."É o regresso ao clube de coração, noutras funções, de grande responsabilidade. Com a competência e profissionalismo que tem, desejo que seja feliz", salientou.O ex-técnico do Ath. Paranaense foi jogador da formação das águias e Toni espera que o filho utilize essa experiência como um ponto a favor."Passou dez anos na formação como jogador, agora é outro passo. Que ajude os jovens, tal como o ajudaram, a serem melhores jogadores e homens", concluiu.