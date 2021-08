Toque subtil de João Mário e Rafa a marcar para o Benfica em Moscovo: veja o golo

O Benfica adiantou-se no marcador diante do Spartak, em Moscovo, ao minuto 51, na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.





Um bom lance de entendimento do ataque das águias com Rafa a combinar com João Mário e o extremo, sobre a direita e no interior da área russa, a rematar forte para o fundo das redes adversárias.