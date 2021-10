Tote recorda a goleada frente ao Celta: «Era muito difícil passar a eliminatória»

Tote cumpriu apenas uma época pelo Benfica, em 1999/20, e viveu por dentro a pior derrota da história europeias dos encarnados. O antigo avançado espanhol assumiu que o Celta, que goleou as águias por 7-0 nos Balaídos, eram uma equipa superior.





"Jogámos contra uma equipa muito boa, eram melhores do que nós, tinham um talento enorme. Não penso que fosse um jogo para 7-0 mas era muito difícil passar a eliminatória. Como equipa, eram bastante melhores do que nós. Parece que jogámos em casa face ao apoio de todos os benfiquistas que foram aos Balaídos. Foi uma pena por tudo mas sobretudo por eles", reiterou em declarações ao portal 'Fútbol portugués desde España', não obstante de vincar que a equipa orientada por Jupp Heynckes até tinha arrancado bem a temporada, estando no topo da classificação à 12ª jornada."Tínhamos uma equipaça mas começámos a perder e a empatar e tanto o FC Porto como o Sporting passaram-nos. O Sporting foi campeão. Em dezembro [de 1999] estávamos em primeiro lugar e a jogar bom futebol", lembrou o jogador chegou à Luz proveniente do Real Madrid."Receberam-me muito bem. O João Vieira Pinto foi o primeiro a fazê-lo. Já conhecia o Chano de Espanha, conhecia a trajetória dele. Tínhamos o Nuno [Gomes], o Cadete, o Porfírio, Maniche… Era um grupo espetacular. Tinha gente muito boa. O clube é muito grande, o maior de Portugal. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Tinha 19 anos, tinha feito a estreia pela primeira equipa do Real Madrid meses antes. Foi chegar a um monstro de clube e a uma cidade com muito encanto como Lisboa. O Benfica é muito grande."