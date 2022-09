Transferência de Darwin para o Liverpool gera ao Benfica ganho de 40 M€

A transferência de Darwin Núnez para o Liverpool gerou, para já, um ganho de 40,523 milhões de euros, como explicaram os encarnados no relatório e contas. O internacional uruguaio saiu por 75 M€ , mais 25 M€ em variáveis. Ao valor fixo têm de ser deduzidos 34,477 M€ relativos ao "mecanismo de solidariedade, compromissos com terceiros, gastos com serviços de intermediação e valor contabilístico do direito do atleta à data da alienação". Acrescem ainda a dedução de 2,410 M€ referente ao "efeito da atualização financeira, tendo em consideração o plano de recebimento estipulado, o qual será reconhecido como um rendimento financeiro em exercícios futuros". "O impacto da venda do Darwin neste relatório são cerca de 37 milhões de euros", referiu Soares de Oliveira.