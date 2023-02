Transferência de Enzo para o Chelsea consumada: documentação deu entrada na Liga Portugal

Agora sim, está feito! A transferência de Enzo Fernández do Benfica para o Chelsea está consumada.sabe que a documentação entregue pelas águias, com a rescisão do contrato, já deu entrada na Liga Portugal, culminando com um longo processo que chegou a estar em risco de conclusão, dado o apertado prazo. Assim, Enzo será mesmo jogador dos blues, por 121 milhões de euros.O Benfica deu o sim já durante a noite e, com o mercado a fechar em Inglaterra às 23h, foi necessário o Chelsea pedir uma extensão do prazo para entregar toda a documentação da transferência - era possível fazê-lo desde que até às 22h59 fosse comprovado, junto da Premier League, que havia acordo entre clubes.Desta forma, a SAD encarnada fará a segunda maior venda da sua história, com Enzo a ser superado apenas por João Félix (126 M€) quando rumou ao Atlético Madrid. O internacional argentino já não jogou esta noite diante do Arouca, numa altura em que águias e blues já negociavam de forma intensiva. No final da partida, Schmidt deixou duras críticas à postura do futebolista.