Transferência de Pedrinho para o Benfica: empresário reclama dívida ao Corinthians

O empresário do médio brasileiro Pedrinho, Will Dantas, esteve reunido com o presidente do Corinthians para acertar a regularização de uma dívida relativa à transferência do jogador para o Benfica.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Will Dantas (@will_dantas)

Segundo o 'Globoesporte', o encontro aconteceu na quarta-feira, na sede do emblema de São Paulo, depois de a direção do Corinthians ter falhado, em junho, o pagamento da primeira de três prestações ao empresário. Will Dantas tem 5,4 milhões de euros (M€) a receber, que equivalem a 30% dos 18 M€ que o Benfica pagou ao clube brasileiro pelo jogador, que já este verão deixou as águias para rumar à Ucrânia e assinar pelo Shakhtar Donetsk.Através de um vídeo partilhado no Instagram, onde surge ao lado de Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, Will Dantas deixou elogios ao trabalho da direção e disse entender a delicada situação financeira do clube. O empresário garantiu ainda que não vai avançar com qualquer ação judicial, uma vez que da reunião resultou um acordo verbal entre as partes.