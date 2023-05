Transferência de Rafa para o Benfica também sob suspeita

Além das transferências de Vlachodimos, Chiquinho e Gonçalo Guedes, também a de Rafa do Sp. Braga para o Benfica está sob suspeita, apurou. As casas dos quatro jogadores foram hoje alvo de buscas pelas autoridades no âmbito da 'Operação Penálti' , que investiga, entre outros, crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, estando na mira "factos ocorridos de 2014 a 2022, com forte dimensão internacional", segundo divulgou hoje o Departamento Central de Investigação e Ação Penal.Ainda assim, apesar de terem visto as respetivas moradias alvo de buscas, os quatro jogadores marcaram presença no treino das águias esta quarta-feira, no Seixal, à hora prevista.Rafa, recorde-se, saiu de Braga rumo à Luz no verão de 2016, a troco de 16,4 milhões de euros, naquela que foi, na altura, a maior transferência entre clubes portugueses.Quanto a Gonçalo Guedes, saiu do Benfica para o PSG em janeiro de 2017 a troco de 30 milhões de euros mais 7 milhões em variáveis, sendo que em 2017/18 foi cedido ao Valencia que depois acabou por contratar o extremo por 40 M€. No início desta temporada o internacional português foi adquirido pelo Wolverhampton por uma verba a rondar os 32 M€ mais bónus, tendo sido emprestado ao Benfica no mercado de janeiro.Relativamente a Chiquinho, estão a ser investigados os contornos dos sucessivos negócios entre o Benfica e o Moreirense em 2018/19, ao passo que o guarda-redes grego foi contratado na época anterior (2017/18) ao Panathinaikos por 2,4 milhões de euros.