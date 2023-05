Transferências de Guedes, Chiquinho e Vlachodimos investigadas

As transferências de Gonçalo Guedes, Vlachodimos e Chiquinho estão sob investigação da Autoridade Tributária (AT) no âmbito de um esquema de fraude envolvendo transferências de jogadores de futebol, avançou a CMTV. No caso do Benfica a investigação incide no período entre 2015 e 2020, quando Luís Filipe Vieira era o presidente das águias.Gonçalo Guedes saiu do Benfica para o PSG em janeiro de 2017 a troco de 30 milhões de euros mais 7 milhões em variáveis, sendo que em 2017/18 foi cedido ao Valencia que depois acabou por contratar o extremo por 40 M€. No início desta temporada o internacional português foi adquirido pelo Wolverhampton por uma verba a rondar os 32 M€ mais bónus, tendo sido emprestado ao Benfica no mercado de janeiro.Quanto a Chiquinho, estão a ser investigados os contornos dos sucessivos negócios entre o Benfica e o Moreirense em 2018/19, ao passo que o guarda-redes grego foi contratado na época anterior (2017/18) ao Panathinaikos por 2,4 milhões de euros.Entretanto, o Benfica já confirmo u à Lusa as buscas no Estádio da Luz.