Trânsito condicionado e revista para chegar ao Marquês: as medidas caso Benfica seja campeão

A Polícia de Segurança Pública anunciou quais serão as medidas que serão tomadas, amanhã, caso o Benfica se sagre campeão nacional. De qualquer forma, ainda antes das águias começarem a defrontar o Santa Clara, serão implementados alguns condicionamentos ao trânsito na cidade de Lisboa.A PSP, numa nota divulgada esta sexta-feira, anunciou que os condicionamentos rodoviários verificar-se-ão nos seguintes pontos: "Eixo Entrecampos/Marquês de Pombal (onde se inclui o corte na Rotunda de Entrecampos, Avenida da República, Praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo); Eixo Praça-de-Espanha/Marquês de Pombal (Praça de Espanha e Avenida António Augusto Aguiar); Eixo Amoreiras/Marquês de Pombal (Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, onde se inclui o corte e isolamento do túnel do Marquês e Rua Joaquim António de Aguiar); e no Eixo Restauradores/Marquês de Pombal (Praça dos Restauradores e Avenida da Liberdade)".Na mesma nota, apelou-se ao uso dos transportes públicos, mesmo que esteja previsto que as estações de metro do Marquês de Pombal, Parque e Picoas fiquem interditas a partir das 16h30. As forças de segurança anunciaram ainda quais são os pontos de acesso para chegar ao Marquês de Pombal, que será o principal ponto dos festejos dos adeptos do Benfica, depois do jogo terminar no Estádio da Luz. Mas, para aceder a esse local da cidade, os adeptos passarão por uma revista apertada, avisou a PSP.Os pontos de acesso que os benfiquistas poderão utilizar para chegar ao Marquês são os cruzamentos entre a Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Tomás Ribeiro, o cruzamento entre a Avenida Fontes Pereira de Melo com a Rua Martens Ferrão, a Rua Braamcamp, no cruzamento da Avenida da Liberdade com a Rua Alexandre Herculano, o da Avenida Joaquim António Aguiar com a Rua Castilho e o da Avenida Duque de Loulé com a Rua Eça de Queiroz.