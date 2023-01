«Trapattoni precisava de um avançado grande e rápido»: Karadas e a ida para o Benfica

Azar Karadas representou o Benfica em 2004/05, época que culminou com a conquista do título de campeão nacional, 11 anos depois. O antigo avançado recorda a transferência do Rosenborg para a Luz, no verão de 2004."Tive um técnico fantástico chamado Giovanni Trapattoni, que precisava de um atacante grande e rápido. Havia muitos jogadores tecnicamente bons e fui contratado para garantir presença física na área", conta, à Eurosport.O agora treinador do Brann 2 tem boas memórias do tempo passado na Luz. "Tive um período fantástico. Joguei com um boa geração, que ajudou a ganhar o campeonato. Foi grandioso. Olho para trás como um ponto alto na minha carreira", refere.Nas duas temporadas seguintes, Karadas foi emprestado a Portsmouth e Kaiserslautern, antes de se desvincular de vez do Benfica e voltar à Noruega, em 2007.