Treinador de guarda-redes suspenso e Benfica multado em mais de 22 mil euros

O treinador de guarda-redes Fernando Ferreira foi suspenso por um jogo e multado em 1530 euros pelas suas ações nos instantes finais do recente jogo com o Sp. Braga, quando retardou o recomeço da partida ao 'esconder' a bola junto à linha lateral, o que viria a provocar um grande foco de confusão naquela zona do terreno.Além desta suspensão, do jogo com os minhotos resultou ainda um total de 22.300 euros em multas ao clube da Luz. A maior fatia diz respeito a um incidente ocorrido aos 85 minutos - de 10.200€ -, quando um dispositivo de tabaco eletrónico foi lançado da bancada Sagres e atingiu as costas de Matheus quando este estava a ser assistido pela equipa médica. Perto dos 10 mil euros - no caso 9560€ -, surge uma segunda multa, no caso pelo uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos, por um total de 30 arremessos durante a partida.Há ainda a referir duas outras multas, uma de 1.020€ pelo "comportamento incorreto dos apanha-bolas" no período de compensação, por no entender do CD terem "retardando a entrega da bola à equipa visitante", e outra de 1.530€ pelo arremesso de um copo de plastico vazio que viria a atingir Franclim Carvalho, treinador-adjunto principal dos minhotos.Nota final para o processo disciplinar instaurado ao diretor de comunicação encarnado Ricardo Lemos e ainda à suspensão por uma partida, por acumulação de cartões amarelos, de Nicolás Otamendi.Do lado dos minhotos, há a destacar a suspensão por uma partida de Álvaro Djaló, por ter cumprido uma sequência de cinco cartões amarelos, e ainda a multa de 1.630€, pela utilização de dois engenhos explosivos ou pirotécnicos. Tiago Senra, da equipa técnica dos bracarenses, foi multado em 1.300€ e suspenso por um jogo.