Treinador de voleibol do Benfica agradece convite da direção para ir ao jogo com Bayern

Marcel Matz, treinador de voleibol do Benfica, marcou presença nas bancadas do Estádio da Luz para assistir ao encontro dos encarnados com o Bayern Munique. O técnico foi estando muito interventivo nas redes sociais ao longo da partida e no final deixou uma mensagem de agradecimento à direção das águias pelo convite endereçado a todas as modalidades.





E para fechar o jogo de hoje. Agradecer muito a direção do Benfica pelo convite a todas as modalidades para que fossem ao jogo de futebol nesta noite. Estamos sempre prontos a apoiar e prestigiar os eventos das nossas equipas. TODOS JUNTOS! ? — Marcel Volei (@marcelvolei) October 20, 2021

Difícil. Mas tivemos nossas chances. Aproveitar melhor nas próximas vezes. Sem lamentar. Melhorar.



Estádio e adeptos nota . Mais de 55k.



Escrevendo e ovindo um canto. "Benfiquista com muito orgulho, com muito amor". Seguimos... — Marcel Volei (@marcelvolei) October 20, 2021

