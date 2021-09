Treinador do Benfica e a goleada na Youth League: «Fomos uma equipa dominadora»

Luís Castro sublinhou o domínio do Benfica na goleada ao Barcelona, em jogo da 2.ª jornada da Youth League, e lembrou ainda que a equipa encarnada podia ter feito mais golos.

"Fomos uma equipa dominadora. Tivemos várias oportunidades na 1.ª parte. Apesar de estarmos a ganhar 1-0 ao intervalo, a mensagem foi a mesma. Foram quatro, mas a ser outro resultado era com mais golos para o Benfica", começou por dizer o treinador das águias, no final do encontro.





"Preparámos este jogo com mais tempo. O outro jogo foi o primeiro da prova. As coisas têm de ser com calma. Eles estavam mais confiantes, senti isso. Seja o Barça ou quem for, temos de lutar para vencer em todos os campos. Para nós é indiferente ser o Barcelona ou seja quem for. Jogamos para vencer todos os jogos.", vincou, antes de deixar uma palavra aos adeptos do clube."Quero agradecer aos adeptos que deram apoio da derrota com o Dínamo [Kiev]. Houve muitos adeptos a mandarem mensagem de força. É importante termos os adeptos do nosso lado", realçou, concluíndo: "Vamos pensar jogo a jogo. Este acabou, agora vamos ao próximo."Também João Resende, que bisou na partida, falou aos jornalistas no final do jogo e destacou a resposta da equipa depois de ter sofrido uma goleada (4-0) na jornada inaugural da competição frente ao Dínamo Kiev."Sabiamos o que tínhamos de fazer. Dentro do grupo conseguimos encontrar o que tinhamos feito mal. A equipa é a mesma. Somos os mesmos jogadores, o que mudou foi a mentalidade e a preparação para o jogo. Sofremos uma goleada com o dínamo e foi muito bom darmos a volta por cima com uma goleada", frisou."É sempre bom poder ajudar. fIco feliz por ter contribuído com os golos", concluiu o avançado do Benfica.