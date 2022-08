Treinador do Feyenoord confirma saída de Aursnes para o Benfica por 15 milhões

Arne Slot confirmou que Fredrik Aursnes vai rumar ao Benfica por 15 milhões de euros. O treinador do Feyenoord admitiu que o médio - que já não foi convocado para o jogo de hoje com o Waalwijk - é uma baixa na equipa."Todos os jogadores que saem por 15 milhões de euros ou mais não é por jogarem mal", disse antes do jogo com o Waalwijk.Com a entrada do internacional norueguês, a SAD encarnada deverá em breve negociar Weigl e/ou Meité.