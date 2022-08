Treinador do Feyenoord e a saída de Aursnes para o Benfica: «Se chegarem propostas aceitáveis...»

Arne Slot, treinador do Feyenoord, abordou esta sexta-feira o interesse do Benfica em Fredrik Aursnes, frisando que o futuro do médio norueguês está dependente de uma boa proposta."Hoje treinou e esteve connosco. Não tenho motivos para acreditar que não estará no jogo com o Vitesse. Se ainda não estamos no fim do mercado, é sempre possível que os jogadores sejam do interesse de outros clubes. Se chegarem propostas que sejam aceitáveis para a administração do Feyenoord, eles podem sair", começou por dizer.E prosseguiu: "Estou totalmente focado na equipa e sinto que os jogadores estão concentrados no Feyenoord. Hoje voltei a ver isso, que é o mais importante para mim. Provavelmente ainda vai haver alguma agitação até ao fim do mercado, mas tentaremos evitar isso ao máximo", rematou.Recorde-se que o acordo entre Benfica e Feyenoord por Aursnes está iminente, tendo a SAD das águias avançado com uma proposta de 10 milhões de euros pelo jogador