Treinador do Feyenoord e o interesse do Benfica em Aursnes: «Li algumas coisas...»

O treinador do Feyenoord assegurou esta tarde, antes do duelo de preparação com o Lyon, que o conjunto holandês ainda não recebeu qualquer proposta por Fredrik Aursnes, médio de 26 anos que está na agenda do Benfica."Li algumas coisas sobre o Fredrik", começou por dizer o técnico, antes de prosseguir. "Se um jogador tem uma boa temporada, e temos aqui muitos connosco, é normal terem muitos clubes interessados. De momento não há nada concreto em relação aos clubes que se têm falado. Por isso faz pouco sentido pensar nesses rumores", disse o técnico Arne Slot, à ESPN.Aursnes, refira-se, foi titular no encontro com os franceses, tendo saído aos 71 minutos. No final o Lyon venceu por 2-0, num jogo em que Anthony Lopes foi titular na baliza gaulesa.