Treinador do Feyenoord elogia Aursnes: «Nunca faltou a um treino, nunca falhou um jogo...»

Depois de ter confirmado a saída de Fredrk Aursnes para o Benfica antes do duelo com o Waalwijk , o técnico Arne Slot abordou novamente a transferência do norueguês após o encontro aos microfones da ESPN, numa declaração na qual revelou que o jogador nórdico se despediu dos colegas esta manhã."Acho que é uma transferência fantástica para o Fredrik. Acho que nunca faltou a um treino, nunca falhou um jogo, sempre deu o máximo, esteve lá a cada três dias. Acrescentou imenso valor ao nosso jogo", elogiou o técnico da formação de Roterdão, que esta tarde, sem o futuro jogador do Benfica, venceu por 1-0.Ainda assim, também para dar moral a quem ainda fica, o técnico diz que a perda do Feyenoord não será tão grande assim. "Creio que continuamos a ter três excelentes médios", frisou.