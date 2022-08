Treinador do Feyenoord explica utilização de Aursnes e diz que saída para o Benfica "ainda não é certa"

Arne Slot, treinador do Feyenoord, explicou a utilização de Fredrik Aursnes no encontro com o Vitesse, sustentando que a transferência para o Benfica "ainda não é certa". O médio norueguês, por quem os encarnados apresentaram uma proposta a rondar os 10 milhões de euros, esteve em campo os 90 minutos, num jogo que a formação de Roterdão venceu (5-2)."Existe interesse no Aursnes, como existe em muitos outros jogadores. Por exemplo, o Marcos [Senesi] está na fase final da transferência [para o Bournemouth] e não fazia sentido ser utilizado, pois está com um pé e meio no novo clube. Isso não se aplica a Aursnes", sustentou Slot, em declarações à ESPN, afirmando-se "muito feliz" por ter podido contar com o internacional norueguês.Arne Slot orgulha-se da resiliência que a sua equipa demonstrou na vitória fora de casa contra o Vitesse (2-5). O treinador do Feyenoord também se pronunciou posteriormente sobre a possível saída do médio Fredrik Aursnes, que voltou a provar o seu valor para a equipa de Arnhem.O treinador voltou a falar das negociações por Aursnes. "Discutimos e indico o quanto ele é importante para a equipa. Mas não preciso convencer as pessoas disso, porque todos podem vê-lo", precisou, frisando que gostou da exibição do alvo das águias."Agora cabe ao clube tomar uma decisão se uma oferta chegar. Se eu vejo a necessidade financeira de vender, não importa, porque não sou responsável pelas finanças. É claro, no entanto, que a necessidade [de vender] não é tão grande como há dois meses", sustentou Slot. O Feyenoord já viu sair Sinisterra (Leeds) e Malacia (Man. United) e Senesi está de partida para o Bournemouth.(notícia atualizada às 17h00)