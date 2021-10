Treinador do Galatasaray falou com Rui Costa por Gedson

O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, já contactou Rui Costa com o objetivo de contar com Gedson Fernandes a partir de janeiro, de acordo com a rádio turca ‘Radyospor’. O técnico tem uma boa relação com o presidente do Benfica, até porque orientou o ‘Maestro’ na Fiorentina e no Milan. O clube de Istambul pretende um empréstimo de seis meses e ficar com uma opção de compra. O interesse é antigo, sendo que o Galatasaray pretendia contar com o internacional português, de 22 anos, já no mercado de inverno.

À margem das negociações, o camisola 83 deverá ser titular pela primeira vez na presente temporada. Meité pode ser a outra aposta para o meio-campo, como Jorge Jesus antecipou. “Em termos estratégicos, os jogadores que chegaram agora ao Benfica têm mais dificuldade em conhecer as nossas ideias. Estas partidas são fundamentais. Como não foi à seleção do país dele [França], teve mais tempo para trabalhar. Esse fator dá-lhe vantagem para poder jogar frente ao Trofense”, explicou.