Treinador do Newcastle 'afasta-se' de Enzo: «Valor da transferência pode ser bastante desajustado»

Eddie Howe mostra-se conhecedor das qualidades de Enzo Fernández mas não encara um possível negócio com o Benfica. O treinador do Newcastle 'afastou-se' de uma transferência pelo argentino, apesar do clube britânico estar comprador em janeiro."Estou ao corrente, conheço o Enzo Fernández, mas penso que o valor da transferência pode ser bastante desajustado", frisou o técnico inglês após um treino dos magpies que já preparam o regresso à competição na Premier League.A lenda do Newcastle, Alan Shearer, disse durante os comentários à final que o melhor jogador jovem do Mundial'2022 ficaria bem vestido de preto e branco. Howe brincou com a situação. "Não ouvi isso, peço desculpas ao Alan, acho que estava no outro canal! É um erro da minha parte", atirou o técnico.Refira-se que o jogador contratado pelo Benfica ao River Plate está blindado por uma cláusula de 120 milhões de euros.