Demichelis envia mensagem a Otamendi: «Ganha o Mundial e anda retirar-te no River»

A vontade passou a ser conhecida publicamente desde o último verão . Nicolás Otamendi está no último ano de contrato com o Benfica tem o desejo de voltar ao River Plate. Esta segunda-feira, o treinador Martín Demichelis fez-lhe o convite em plena conferência de imprensa."Mais tentação que esta... Desejo-te que sejas campeão, sei que és do River, anda retirar-te aqui e todo o futebol argentino vai homenagear-te. Tem 34 anos, é um dos melhores centrais do Mundial, está a demonstrá-lo", frisou o técnico que rendeu Marcelo Gallardo no comando do millonarios.Refira-se que o contrato de Otamendi, atual capitão das águias, expira em junho de 2023.