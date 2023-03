Treinador do River Plate garante que Otamendi tem 'portas abertas': «Não é uma decisão fácil»

O River Plate continua a tentar atrair Nicolás Otamendi a mudar-se para a Argentina e para o clube do qual é adepto já a partir de junho, altura em que termina contrato com o Benfica. O emblema de Buenos Aires aproveitou a presença do defesa, de 35 anos, no país para agraciá-lo com uma camisola em jeito de homenagem pela conquista do 3º título mundial argentino. Otamendi agradeceu e disse estar "focado no Benfica".Agora, foi o treinador da equipa a, nas últimas horas, voltar a falar da hipótese."Deixem a temporada terminar e, quando acontecer, ele terá de fazer uma análise. Já sabem que as portas estão abertas. Ele está nos quartos de final da Liga dos Campeões, a fazer uma grande temporada no clube em que é capitão. Tem de ter paciência, não é uma decisão fácil. Quando decides voltar, tens de estar convencido", referiu Martín Demichelis em conferência de imprensa.Esta não é a primeira vez que o antigo colega de Otamendi e agora treinador dos millonarios tenta cativar o central a voltar ao país-natal. Em dezembro último, a seis dias da final do Mundial'2022, deixou um repto público. "Ganha o Mundial e anda retirar-te no River", frisou então. A verdade é que a vitória no Qatar confirmou-se mesmo, sobre a França.Refira-se que, segundoadiantou, o atual capitão das águias já assumiu a vontade de permanecer de encarnado em 2023/24 e está mais perto de continuar na Luz. Na Argentina, Otamendi só jogou no Vélez Sarsfield.