Treinador do Rosenborg aponta ao impacto financeiro de Tengstedt: «É um retorno tremendo em cinco meses»

Casper Tengstedt custará aos cofres do Benfica 7 milhões de euros, mais três por bónus e 20% da mais valia, de acordo com o quenoticiou. O valor torna-o numa das vendas mais caras de sempre do Rosenborg, superada apenas por John Carew, para o Valencia, em 2000, transferido a troco de 10 milhões de euros. O técnico do emblema norueguês falou do impacto desta ascensão rápida no clube."É claro que é um retorno fantástico, absolutamente tremendo em cinco meses. É um negócio bem feito pelo jogador, clube e todos os envolvidos. É importante lembrar uma coisa, é que Casper não foi bom sozinho. Há uma equipa à sua volta, que o ajudou a evoluir, a dar os passos que deu e a alcançar o sucesso que teve", frisou Kjetil Rekdal, citado pela televisão TV2.Recorde-se que no verão, Tengstedt alinhava no Horsens e transferiu-se para o Rosenborg a troco de apenas 1 milhão de euros."Este é o dia a dia que vivemos. Sim, podemos ficar um pouco fragilizados desportivamente no curto prazo, ao perder o melhor atacante do campeonato, mas pode ser que o resto da equipa evolua bem desde a última temporada. Quando um jogador sai, o novo entra e tem a sua chance. Talvez eles possam surpreender e sair-se bem", adiantou ainda Rekdal.