Treinador português orientou Mustmaa, reforço do Benfica, na Estónia: «Marca golos com facilidade»

Victor Silva sabe de quem fala quando aborda a carreira de Karel Mustmaa, o mais recente jovem reforço do Benfica, que chegou da Estónia e assinou um contrato profissional de três anos. O português foi o último técnico a orientar o extremo-esquerdo a quem traçou um perfil.





"O Karel joga com o pé esquerdo e é um jogador alto e forte fisicamente. Pode alinhar como segundo avançado ou ala. É um jogador que marca golos com facilidade, sobretudo no seu remate cruzado. Com bola é um jogador fantástico. É difícil para o adversário roubar-lhe a bola, ao estilo do Bernardo Silva ou Pedro Barbosa. Contudo, é muito agressivo atacar o espaço, lembrando o Messi", reiterou ao treinador do Harju FK, a antiga equipa de Mutmaa, de 16 anos, que no país-natal já integrava a formação principal."Defensivamente, o Karel tem de evoluir para ser também competitivo, sobretudo num contexto como Portugal onde todos são bons jogadores. O Karel é claramente um talento do futebol de rua e por isso terá de trabalhar para adaptar-se ao estilo do futebol em Portugal, mostrando todo o seu talento", descreveu ainda Victor Silva.