Treinador que lançou Darwin no Peñarol não duvida: «Será um dos melhores '9' do mundo»

Leonardo Ramos foi o homem que promoveu a estreia de Darwin Núñez na equipa principal do Peñarol, em 2017, quando o agora avançado do Benfica tinha 18 anos. Em declarações à 'Marca', o treinador uruguaio recorda a opção tomada naquela altura e considera que Darwin tem caraterísticas que podem torná-lo um avançado de referência no futebol mundial





"Vinha de uma lesão grave no joelho, mas conseguimos recuperá-lo. Desde o momento em que fez a estreia, pudemos ver que tinha condições muito boas e está a comprová-lo. Não tenho dúvidas de que será um dos melhores '9' do mundo", garante Leonardo Ramos, que atualmente orienta os mexicanos do Querétaro.O técnico, de 52 anos, aponta ainda qual a principal virtude do avançado do Benfica: "Dentro da área aparece sempre no lugar certo à hora certa".