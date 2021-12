Os polacos do Slask Wroclaw anunciaram que irão ter dois treinadores a estagiar nas instalações de treino do Benfica nos próximos dias 10 dias. Krzysztof Wolczek e Mariusz Pawelec, respetivamente treinador e adjunto da equipa de reservas do emblema polaco viajam para Portugal para viver de perto as vivências dos sub-23 dos encarnados, orientados por Luís Castro."Em cada uma destas viagens podemos aprender algo novo e aprender a trabalhar com outros treinadores. Por isso, será sem dúvida uma experiência muito útil", vincou Wolczek.