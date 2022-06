Treino aberto do Benfica já tem hora marcada

O Benfica vai abrir as portas do Estádio da Luz no domingo, às 17 horas, para o primeiro treino aberto da equipa na pré-época 2022/23. O 'convite' foi lançado ontem por Roger Schmidt no final da conferência de imprensa e as horas foram confirmadas esta manhã pelos encarnados."Convido todos os benfiquistas para que no próximo domingo venham ver o nosso treino aberto, no Estádio da Luz. Domingo será uma boa oportunidade para estarmos juntos e começarmos a criar uma conexão entre equipa e adeptos", disse o técnico alemão, na última declaração na conferência de imprensa.