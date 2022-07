Treino aberto hoje à tarde no Estádio da Luz

O plantel do Benfica gozou ontem o primeiro dia de folga desta pré-temporada e hoje regressa à rotina de duas sessões de trabalho. A novidade será o treino aberto à tarde, a partir das 17 horas, no Estádio da Luz (de manhã os jogadores treinam no Benfica Campus, no Seixal, à porta fechada). Depois do treinador Roger Schmidt, também os avançados Henrique Araújo e Musa convidaram os sócios e adeptos dos encarnados a comparecerem hoje em grande número. Será o primeiro contacto dos adeptos com o plantel das águias para a época 2022/23, sendo que os reforços que já chegaram (Ristic, Musa, Bah e Neres) vão ser as atrações.