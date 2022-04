Treino antes da viagem para Inglaterra

A comitiva do Benfica tem a chegada prevista a Liverpool às 19 horas. As águias vão ainda realizar um último treino no Seixal antes de rumarem à cidade onde vão discutir, amanhã, o acesso às meias-finais da Champions.

A sessão decorre pelas 10h15, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Às 14h15, segue-se a conferência de imprensa de Nélson Veríssimo em conjunto com um jogador e, logo a seguir, o plantel ruma ao Aeroporto Humberto Delgado, com voo marcado para as 16h.





Ao chegar a Liverpool, a comitiva segue diretamente para o hotel.