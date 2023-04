Três adeptos do Benfica identificados nas imediações do Estádio da Luz

Três adeptos do Benfica foram esta sexta-feira, a cerca de duas horas do apito inicial do clássico frente ao FC Porto , identificados nas imediações do Estádio da Luz pelo uso de pirotecnia, avança a CMTV.Recorde-se que o encontro, que poderá ser decisivo para as contas finais do título e que contará com mais de 60 mil adeptos nas bancadas, está marcado para as 18 horas.