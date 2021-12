Três adeptos ucranianos feridos após confrontos com benfiquistas

A PSP confirmou esta terça-feira a existência de três adeptos ucranianos do Dínamo Kiev feridos após confrontos com benfiquistas no lado de fora do recinto do Estádio da Luz.A subcomissária Laura Bicheiro revelou que não existem detenções até à data. "Houve um pequeno foco de desordem entre adeptos do Benfica e do Dínamo. Os três adeptos do Dínamo estão a ser assistidos. Têm ferimentos ligeiros. Estamos a fazer uma investigação sobre quem foram os responsáveis por acontecer esta situação. O nosso papel é garantir a segurança de todos os adeptos. O nosso policiamento está preparado com grande antecedência", vincou aos jornalistas.Ouviram-se ainda disparos da Polícia de Segurança Pública nas imediações do Estádio da Luz antes do apito inicial na Luz agendado para as 20 horas.