Três baixas no treino do Benfica na véspera do jogo com Midtjylland

João Victor, Lucas Veríssimo e Neres falharam esta segunda-feira o último treino do Benfica antes da equipa rumar à Dinamarca para defrontar o Midtjylland amanhã, na 2.ª mão da 3.ª eliminatória da Liga dos Campeões (amanhã, 18H45). Os dois centrais e o extremo estão em tratamento.João Mário trabalhou no relvado pouco depois de Roger Schmidt ter dito, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, que o jogador "está muito melhor do que na sexta-feira e no sábado". "Vamos ver como se sente no treino e viajará connosco se aguentar no treino. Não é 100 por cento seguro, teremos de esperar até ao último treino para ver como se sente", afiançou.Às ordens de Schmidt estiveram 28 jogadores.