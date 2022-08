E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica entrou a ganhar na visita do reduto do Midtjylland , graças a um golo do inevitável Enzo Fernández. Contratado neste defeso, o médio argentino marcou pelo terceiro jogo consecutivo e mostra cada vez mais que a aposta feita pelos encarnados... foi certeira.