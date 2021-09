Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tribunal Arbitral do Desporto anula castigo de um jogo de interdição do Estádio da Luz Em causa estavam ocorrências no encontro frente ao Gil Vicente, a 24 de fevereiro de 2020





• Foto: Paulo Calado