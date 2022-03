Tribunal dá razão ao Benfica no incêndio na Luz no dérbi de 2011

O Juízo Central Cível do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa deu razão ao Benfica no diferendo judicial com o Sporting relativo ao incêndio no Estádio da Luz. O incidente ocorreu a 26 de novembro de 2011 no dérbi da 11ª jornada da edição 2011/12 da Liga (que os encarnados venceram por 1-0 graças ao golo de Javi Garcia) no qual deflagrou um fogo na zona da caixa de segurança para os adeptos visitantes do reduto das águias.O Sporting foi condenado a pagar 359.338,70 euros ao Benfica pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e recorreu dessa sentença para o Supremo Tribunal de Justiça, que remeteu o caso para o Juízo Central Cível de Lisboa. Os leões argumentam que a responsabilidade pelo sucedido deve ser imputada às águias, na qualidade de organizadoras do jogo, já que mantiveram os adeptos dos leões por demasiado tempo naquele local.Ora, no acórdão a que Record teve acesso, o Juízo Central Cível de Lisboa absolveu o pedido de condenação do Benfica por má-fé e, como tal, as águias não devem ser responsabilizadas pelo incidente. "O Tribunal considerou que o incêndio não foi causado nem potenciado por qualquer acção ou omissão da Benfica SAD. Decidiu que, com base na prova produzida, as condições da caixa de segurança destinada aos adeptos visitantes eram adequadas e não concorreram para o deflagrar ou potenciar o incêndio. Considerou ainda que os meios adequados e foram as circunstâncias anormais provocadas deliberadamente pelos adeptos do Sporting que foram o factor decisivo para a produção do resultado ilicito", lê-se no referido acórdão. De acrescentar que esta decisão é passível de recurso para o Tribunal da Relação.