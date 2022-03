Trincão pode complicar venda de Rafa no verão

Francisco Trincão pode resfriar o interesse do Wolverhampton em Rafa. Como noticiou o ‘Birmingham Live’ há poucos dias, o clube inglês vê o jogador do Benfica como um alvo apetecível para fazer esquecer Adama Traoré, jogador emprestado pelos ‘lobos’ ao Barcelona e que os blaugrana querem assegurar em definitivo no verão. No entanto, há agora novos pormenores, vindos da imprensa inglesa.

Para baixar o valor de Adama Traoré, o emblema da Catalunha pondera incluir no negócio Francisco Trincão, extremo de 22 anos que já atua no Wolverhampton por empréstimo e que poderá ajudar a colmatar a lacuna no plantel. De resto, o Wolverhampton entende que o Benfica está a exigir um valor demasiado alto para um jogador de 28 anos. No verão passado, as águias queriam 50 milhões de euros por Rafa.