Trio das águias prepara-se para entrar de férias

Haris Seferovic, Roman Yaremchuk e Jan Vertonghen são os últimos jogadores do Benfica que foram chamados aos compromissos das respetivas seleções a entrar de férias. O avançado suíço, que hoje defronta Portugal, irá começar depois o seu período de descanso até iniciar os trabalhos no Benfica, o que deverá acontecer um pouco mais tarde que a maioria do plantel.

Já o avançado ucraniano e o central belga ainda terão mais um jogo para disputar, antes de entrarem de férias. A Ucrânia irá defrontar a República da Irlanda, na próxima terça-feira, no mesmo dia em que Vertonghen se desloca à Polónia, para defrontar a seleção local.