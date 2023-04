Trio do Benfica em risco para a partida da segunda mão dos 'quartos' da Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Florentino, João Mário e Gonçalo Ramos são os três jogadores que se encontram em perigo de exclusão caso vejam cartão amarelo, amanhã, na receção ao Inter de Milão. Se tal acontecer, este trio falhará a deslocação ao reduto dos italianos, na próxima semana, em jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Refira-se que para a partida de amanhã, no Estádio da Luz, Roger Schmidt não poderá contar com Otamendi, que cumprirá castigo. Desta forma, o central argentino ficará com a ficha limpa e disponível para aquele que será o encontro decisivo desta eliminatória.