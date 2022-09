Triunfo permite fugir aos rivais

O Benfica entra hoje em campo a saber que um triunfo sobre o Marítimo lhe permitirá aumentar a vantagem sobre os rivais, que escorregaram ontem. O FC Porto empatou (1-1) no Estoril e pode ficar a 5 pontos dos encarnados, ao passo que o Sporting perdeu (1-2) no Bessa e arrisca ficar a 11 pontos das águias. O Sp. Braga recebe hoje o Vizela. *





A última visita do Marítimo à Luz culminou numa goleada, por 7-1, com Rafa a ser considerado o melhor em campo com um golo e quatro assistências. A partida referente à 15ª jornada da Liga 2021/22 disputou-se a 19 de dezembro do ano passado, tendo Darwin (2), Gilberto, Yaremchuk, Gonçalo Ramos e Seferovic apontado os restantes golos dos encarnados. Ali Alipuor marcou pelos madeirenses, então orientados por Vasco Seabra, ao passo que as águias eram treinadas por Jorge Jesus. Curiosamente, o triunfo sobre o Marítimo foi a despedida de JJ da Luz já que, quatro dias depois, o Benfica perdeu (0-3) no Dragão para a Taça de Portugal e o treinador foi substituído por Nélson Veríssimo.