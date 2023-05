«Trocaste um Ferrari por um Twingo»: adeptos do Benfica reagem à saída de Grimaldo

A notícia de que Grimaldo não ia renovar com o Benfica, preferindo assinar pelo Bayer Leverkusen, apanhou os encarnados de surpresa e dececionou os adeptos. Muitos foram às redes sociais do jogador espanhol dizer o que pensam."Trocaste um Ferrari por um Twingo", escreveu um seguidor do espanhol no Instagram, numa alusão à célebre música de Shakira, a propósito da nova namorada de Gerard Piqué. "Com que então trocas o Benfica pelo Leverkusen? De um Rolex para um Casio", atira outro."Boa sorte Grimaldo. Espero que chegues a várias meias-finais da Taça da Alemanha e que consigas a tão desejada entrada direta na Liga Europa com regularidade!", pode ler-se noutro comentário."Leverkusen?!? Queres lutar para não descer de divisão? Valoriza-te miúdo..." ou "Não tinhas um clube melhor para escolher?" são mais exemplos de mensagens deixadas ao jogador.Também há adeptos do Leverkusen a dar as boas-vindas a Grimaldo nas redes sociais do jogador: "Welcome to Leverkusen."