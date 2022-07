Troféu do Algarve: os oito golos que valeram a conquista da prova ao Benfica

O Benfica continua a todo o gás na pré-temporada. Este fim de semana, no espaço de dois dias, o conjunto orientado por Roger Schmidt conseguiu duas vitórias, conquistou o Troféu do Algarve e, pelo caminho, marcou 8 golos e sofreu apenas 1. Veja abaixo todos os golos marcados pelas águias, com Rafa e Gonçalo Ramos a serem os destaques, cada um com dois golos.No primeiro jogo, na sexta-feira, oDois dias depois foi a vez o Fulham. A águia desta vez sofreu um golo, mas venceu por 5-1