«Tu é que sabes andar nisto, minha truta»: Podence ou Fàbregas entre as mensagens para Gil Dias

O Benfica confirmou esta sexta-feira a contratação de Gil Dias. O extremo assinou até 2026 e assinalou o momento no Instagram, onde publicou uma fotografia ao lado de Rui Costa com a nova camisola. E foram muitos os comentários de colegas de profissão, sejam eles atuais ou ex-companheiros, a parabenizar o jogador que vem do Monaco mas que na temporada passada atuou no Famalicão.





Diogo Gonçalves, um dos novos colegas de equipa, deu as boas-vindas a Gil Dias, que recebeu mensagens também de Rúben Lameiras, André Horta, Ivan Cavaleiro ou mesmo Cesc Fàbregas, com quem atuou no Principado. "Muita sorte, máquina", escreveu o internacional espanhol.Também Daniel Podence, colega no Olympiacos em 2018/19, deixou mensagem a Gil Dias: "Tu é que sabes andar nisto, minha truta."