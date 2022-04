Tudo a postos no Benfica para receber Musa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Enquanto Neres está a ser negociado , o Benfica espera oficializar Petar Musa nos próximos dias. Como o nosso jornal tem noticiado, o acordo está quase fechado e só falta finalizar algumas burocracias.A SAD da Luz vai pagar ao Boavista uma verba a rondar os 7 milhões de euros, deixar Vukotic em definitivo no Bessa e ainda uma parte do passe ao clube axadrezado.Em vários campos, os encarnados estão em boa posição para fechar Ristic, lateral-esquerdo sérvio que termina contrato com o Montpellier.