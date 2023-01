«Tudo fizemos para ganhar»: jogadores do Benfica reagem nas redes sociais ao empate com o Sporting

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30)

Alexander Bah, Alejandro Grimaldo, Nicolás Otamendi, Florentino Luís, João Mário e Gonçalo Ramos recorreram às redes sociais no final do dérbi contra o Sporting para deixar uma mensagem de agradecimentos aos adeptos encarnados que este domingo se deslocaram até ao estádio para apoiar a equipa."Não atingimos o nosso objetivo hoje mas continuamos na frente. Obrigado benfiquistas pelo ambiente, juntos somos mais fortes", escreveu o lateral-esquerdo espanhol no Instagram, uma mensagem muito semelhante à de Otamendi: "Não foi o resultado que nós queríamos, que eram os três pontos. Mas continuamos a nossa caminhada. Mais uma vez, obrigado aos benfiquistas pelo apoio", pode ler-se na mais recente publicação do campeão mundial pela Argentina, também no Instagram.Já Florentino destacou o "empate com sabor amargo". "Empate com sabor amargo! Não perdemos o foco e continuamos na luta pelos nossos objetivos. Obrigado a todos os adeptos pelo fantástico apoio. Glória a Deus por tudo", enquanto o internacional português João Mário vincou a entrega que os jogadores tiveram na busca pelos três pontos no dérbi: "Tudo fizemos para ganhar, mas não foi possível. Seguimos na nossa caminhada."Gonçalo Ramos também destacou o espírito do grupo: "Não foi o resultado desejado mas mostramos do que somos feitos! Seguimos fortes", escreveu.Entretanto, Alexander Bah usou apenas as 'stories' do Instagram para deixar um comentário sobre o jogo de hoje. "Não foi o resultado que queríamos, mas uma vez mais um grande apoio", escreveu o lateral internacional dinamarquês, partilhando uma fotografia da partida.













Florentino:

João Mário:

Gonçalo Ramos: