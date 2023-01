Turcos apontam Gil Dias ao Basaksehir

Gil Dias é uma opção pouco utilizada por Roger Schmidt esta temporada e é um dos jogadores na porta de saída da Luz, tal como o nosso jornal já escreveu. Na Turquia, o extremo é agora dado como possível reforço do Basaksehir, uma informação adiantada pelo jornal 'milliyet'.Em 2022/23, o jogador português, de 26 anos, soma apenas duas partidas oficiais, ante Varzim (Taça de Portugal) e Estrela da Amadora (Allianz Cup), contabilizando 13 minutos repartidos entre as duas. Gil Dias chegou em 2021 à Luz, somando 18 encontros na última temporada.O Basaksehir é o atual terceiro classificado da liga turca, com 37 pontos em 19 jornadas, e conta com Edgar Ié, internacional português nas suas fileiras.