Turcos apontam Vertonghen ao Besiktas

Samet Akaydin (Adana Demirspor) e Abdülkerim Bardakci (Konyaspor) são também alvos dos turcos.Vertonghen, de 35 anos, conta 46 jogos oficiais esta temporada pelas águias.

O jornal 'Fotomac' noticia o interesse dos turcos do Besiktas em Jan Vertonghen, para se tornar jogador das águias negras já a partir do próximo verão. O experiente central belga, de 34 anos, tem mais um ano de contrato com o Benfica depois de ter assinado como jogador livre, em 2020, após findar o vínculo com o Tottenham.