Turcos assumem que Jorge Jesus quer levar João Mário para o Fenerbahçe

A televisão turca 'Aspor' noticiou esta quinta-feira que Jorge Jesus quer levar João Mário para o Fenerbahçe. Tal como Record adiantou , o técnico vai assinar pelo emblema de Istambul ainda que o presidente Ali Koç garanta que ainda está a negociar com dois treinadores neste momento.João Mário chegou há um ano à Luz depois de findar o contrato com o Inter Milão e após uma temporada em que se sagrou campeão pelo Sporting.O internacional português, de 29 anos, cumpriu 45 jogos oficiais (igualando o máximo de carreira, no Sporting, em 2014/15 e 2015/16) em 2021/22 pelos encarnados. Tem contrato com o Benfica até junho de 2026.