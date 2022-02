Turcos avançam que Basaksehir terá iniciado contactos com o Benfica por Pizzi

ÖZEL - Basaksehir, Benfica’dan Luis Miguel Afonso Fernandes (Pizzi) transferi için Benfica ile resmi temaslara basladi. pic.twitter.com/iRqAN0n04Y — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) February 2, 2022

Pizzi pode estar na agenda do Basaksehir, da Turquia. A informação é avançada nas redes sociais por vários jornalistas desse país, que referem que o clube já iniciou contactos com as águias de forma a começar as negociações."Basaksehir iniciou contactos oficiais com o Benfica para a transferência de Pizzi", pode ler-se na publicação abaixo.Pizzi, recorde-se, tem vindo a perder espaço no Benfica e apenas entrou em campo nos minutos finais da final da Allianz Cup frente ao Sporting, que as águias saíram derrotadas (1-2)